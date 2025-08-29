"Você pode perder a sua voz". Foi com essa frase de um médico fonoaudiólogo que a influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes, 24, percebeu o quanto o cigarro eletrônico já havia afetado sua saúde. Viciada desde a adolescência, ela relatou o caso em um vídeo do TikTok para seus mais de 32 milhões de seguidores e fez um alerta aos jovens, mostrando como essa dependência quase a fez perder sua ferramenta de trabalho.\nDurante um intercâmbio no Canadá, em 2019, ela viu no cigarro eletrônico uma forma de liberdade. Afinal, estava longe dos pais e cercada de pessoas que usavam o vape, como também são conhecidos os dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs). "Era tanto estilo que a galera consumia todo dia. E aí foi quando eu vi um mar de possibilidades e opções", conta. Na época, o dispositivo não era tão popular no Brasil.