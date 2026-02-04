Vanessa Lopes, 24, disse que precisou ser resgatada enquanto esquiava nos Alpes Suíços. A influenciadora afirmou que a ausência de um dia nas redes sociais foi pelo resgate. "Parei de postar vídeo da viagem porque perdi um pouco a minha paciência, não só com edição e tal... A gente foi resgatada de uma montanha. A gente se meteu em um lugar errado", contou nos Stories.\nVanessa disse que se machucou. "Caí várias vezes e ficou parecendo que estava em cena de crime. A mulher do resgate ficou brigando comigo e tive a primeira briga em inglês da minha vida. Fiquei com trauma de esquiar".\nNesta terça-feira (3) ela contou que esquiou novamente após o trauma. "Hoje eu resolvi voltar a esquiar e foi legal [...] Parei de postar coisa porque fiquei tão mal, que falei, 'não quero mais, não'. Fui levada de moto de resgate e fiquei horas chorando e tendo crise... Tomei remédio e dormi 18 horas seguidas".