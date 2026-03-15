"Valor Sentimental", filme norueguês de Joachin Trier, venceu o Oscar de melhor filme internacional neste domingo (15). O longa superou o brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura.\nConcorriam à estatueta também o francês "Foi Apenas um Acidente", o tunisiano "A Voz de Hind Rajab" e o espanhol "Sirât".\nNo Oscar passado, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, e com Fernanda Torres, fez história ao triunfar na categoria e dar ao Brasil o seu primeiro troféu.\n"Valor Sentimental" recebeu sete indicações ao Oscar, contando a de filme internacional, contra quatro de "O Agente Secreto".\nO filme norueguês é um drama familiar que acompanha Gustav Borg, papel de Stellan Skarsgard, um cineasta celebrado e narcisista que tenta se aproximar das duas filhas adultas depois de ter sido ausente durante seu crescimento.