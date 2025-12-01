Donna FIV CIAV é avaliada em R$ 54 milhões;Murillo Huff comprou parte da vaca (Reprodução/Instagram Traia Nelore)\nAvaliada em R$ 54 milhões, a vaca brasileira Donna teve uma cota arrematada em um leilão e se tornou a mais cara do mundo.\nDonna, da raça Nelore, tem 10 anos, pesa cerca de 1 tonelada e nasceu no Paraná. Atualmente, é criada em uma fazenda em Uberaba, Minas Gerais.\nA venda foi realizada por meio de cotas, modelo em que vários compradores adquirem percentuais do animal. O cantor Murilo Huff se tornou coproprietário: ao lado de um grupo de sócios, ele comprou 25% da vaca, por cerca de R$ 13,5 milhões.\nO valor milionário tem justificativa: a genética de Donna. Ela é filha de uma matriz e de um touro de grande destaque, o que eleva seu potencial reprodutivo e sua importância para o melhoramento genético do gado.