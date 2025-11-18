O Multishow anunciou nesta segunda-feira (17) os indicados ao Prêmio Multishow 2025. Nomes como Liniker, Urias, João Gomes, Gilberto Gil, Marina Sena, Gaby Amarantos e BaianaSystem estão entre os indicados à 32ª edição do prêmio.\nA premiação ocorre no dia 9 de dezembro será apresentada por Kenya Sade e Tadeu Schmidt. Os vencedores serão anunciados ao vivo em transmissão simultânea na Globo, no Multishow e na Globoplay.\nOs finalistas de cada uma das 23 categorias foram escolhidos pela Academia Prêmio Multishow, grupo formado por pessoas ligadas à indústria musical com diversidade de gênero, raça, cor, região e gêneros musicais, diz a emissora.\nO público pode votar em cinco das 23 categorias: Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Hit do Ano, Revelação do Ano e Categoria Brasil. A votação está aberta no site oficial da emissora.