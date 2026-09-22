-Vídeo (1.3458811)\nA equipe da dupla sertaneja Rick & Renner divulgou, nesta terça-feira (22), um comunicado em que agradecem as manifestações de solidariedade, orações e apoio recebidas desde o desaparecimento do helicóptero que transportava o cantor Rick. A aeronave modelo Bell 430 sumiu dos radares na tarde de segunda-feira (21), na região serrana de Santa Catarina. Na publicação compartilhada nas redes sociais, os representantes informaram que permanecem em contato direto com os órgãos de resgate e ressaltaram a importância de manter a fé na localização de todos os ocupantes.\nAs equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes. Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas. Seguimos unidos em oração e com esperança”, diz um trecho do texto.