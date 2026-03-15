"Uma Batalha Após a Outra" venceu o Oscar de melhor direção de elenco, nova categoria da premiação dedicada a celebrar os profissionais responsáveis por escolher os atores e as atrizes de um filme.\nO longa superou "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que teve direção de elenco de Gabriel Domingues e também disputava o troféu. Venceu também "Pecadores", de Ryan Coogler, "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" e "Marty Supreme".\nO prêmio foi apresentado por artistas que trabalharam nos filmes concorrentes. O brasileiro Wagner Moura, por exemplo, celebrou Gabriel Domingues, responsável por escolher os atores e atrizes de "O Agente Secreto".\nO anúncio da vitória por "Uma Batalha Após a Outra" foi feito por Gwyneth Paltrow, atriz de "Marty Supreme".\n"Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, tem entre os membros de seu elenco nomes consagrados como Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro, mas também a novata Chase Infiniti.