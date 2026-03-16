A cerimônia do 98º Academy Awards, o Oscar, acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles, com chances de o Brasil e "O Agente Secreto" serem premiados. "Valor Sentimental" já superou o longa de Kleber Mendonça Filho na categoria de melhor filme internacional.\nTransmitida a partir das 21h do horário de Brasília, a festa hollywoodiana ganha comentários da Folha, num vídeo ao vivo no YouTube e Instagram do jornal, com Zeca Camargo e convidados.\nO discurso de abertura de Conan O'Brien foi recheado de alfinetadas políticas ao governo de Donald Trump, ainda que de forma sutil. "São tempos caóticos e assombrosos", concluiu ele, no fim de seu monólogo.\nO ator Michael B. Jordan superou Wagner Moura e foi coroado melhor ator, enquanto Jessie Buckley levou a estatueta de melhor atriz. "Uma Batalha Após a Outra" superou "O Agente Secreto" em direção de elenco e levou o Oscar na nova categoria da premiação. Paul Thomas Anderson ainda venceu as estatuetas de roteiro adaptado e direção.