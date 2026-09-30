-Pedido de Namoro emociona a WEB (1.3461534)\nUm pedido de namoro realizado em um estabelecimento de Palmas chamou a atenção nas redes sociais e rendeu elogios ao casal (veja vídeo acima). A surpresa foi planejada por Bruno Costa, de 20 anos, durante bastante tempo, até que ele decidiu criar coragem para fazer o pedido a Yasmin Batista, de 18 anos, no último domingo (27).\nSegundo Bruno, a ideia já vinha sendo planejada há algum tempo. Para conseguir realizar a surpresa, ele conversou previamente com o responsável pelo estabelecimento, que autorizou a ação.\nBom, foi realizado ontem, mas já estava programado há muito tempo. Criei coragem, inimigo da vergonha. Falei: ‘hoje ela não escapa’. Aí, graças a Deus, deu certo”, contou.\nPara preparar o momento, Bruno escolheu uma música. Quando a canção começou a tocar, ele aproveitou a ocasião para fazer o pedido de namoro.