A morte de Renee Good por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos), os protestos contra o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e a violência contra palestinos na Faixa de Gaza são alguns dos temas abordados pelo novo EP do U2, primeira coletânea de músicas inéditas a ser lançada pela banda desde 2017.\nCom o título "Days of Ash", a produção reúne seis canções e vem na esteira de declarações recentes feitas pelo vocalista da banda, Bono. Em entrevista à Propaganda, fanzine dedicada ao U2 que se encerrou em 2000, mas retornou para o lançamento do novo EP, o cantor descreve Good, tema da primeira música da produção, "American Obituary", como "uma mulher comprometida com a desobediência civil não violenta".\nÀ Propaganda, ele também afirmou ter se incomodado profundamente com o fato da vítima ter sido classificada por Kristi Noem, chefe do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, como terrorista doméstica. "Isso foi uma tentativa de assassinar o próprio significado, o significado das palavras, o significado da verdade", diz Bono, que diz acreditar na necessidade de novas investigações sobre o caso. "Se você deixar as pessoas saírem impunes disso, pode dar adeus à sua democracia."