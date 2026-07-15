Há 20 anos, em 15 de julho de 2006, era lançado ao público geral o Twitter, rede social que redefiniu a comunicação online com o passarinho azul. Criada para permitir o compartilhamento de mensagens curtas, hoje é conhecida como X e pertence ao trilionário Elon Musk.\nDesde que o empresário comprou a rede social, ela passou por grandes mudanças. Mudou o modelo de negócio após queda de funcionários e de anunciantes. Também passou a ser visto como um espaço eminentemente político, o que afastou propostas de publicidade. Por consequência, passou a cobrar assinaturas e apostar em inteligência artificial para manter relevância e ganhar lucratividade.\nMesmo com as mudanças, a plataforma continua influenciando a forma como pessoas, empresas, autoridades públicas, veículos de imprensa e criadores de conteúdo se manifestam. Para especialistas, o diálogo com estes setores se tornou mais acessível com a dinâmica da rede.