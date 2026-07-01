A banda Forrozão Tropykália abre a programação do Porto Verão 2026 neste sábado (4), no Circuito Beira Rio, em Porto Nacional. A temporada de praia, organizada pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reúne atrações nacionais e regionais até o início de agosto nos circuitos Beira Rio e Praia de Luzimangues.\nAlém da principal atração da noite de abertura, o público também poderá acompanhar os shows de Rafa Souza e Liberou Geral.\nA programação continua no domingo (5), em Luzimangues, com apresentações da cantora Alana Macedo, de Netinho Balachic e de Maykinho Top.\nSertanejo Henrique passa por cirurgia de emergência para tratar hérnia e se recupera em casa\n'Que pescar que nada': mulheres divertem com versão feminina da música em acampamento no Rio Araguaia; vídeo\nDor de cabeça frequente? Saiba quando ela pode indicar um problema mais sério