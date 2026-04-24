A Nobreza do Amor\nLúcia/Alika revela a Tonho que sonhava com ele antes mesmo de o conhecer. Tonho pede a mão de Lúcia/Alika em namoro, e Niara faz a filha prometer que não revelará suas verdadeiras identidades ao rapaz. Bartô recepciona Virgínia com uma festa, e todos se surpreendem ao descobrir que a moça não venceu o concurso no Rio de Janeiro. Jendal desconfia de que Omar esteja se recuperando, e Chinua despista o rei. Jendal anuncia uma nova recompensa para descobrir o paradeiro de Alika. Alika consegue entrar no hospital em que Nilo Peçanha está internado, e se revela para o ex-presidente.\nCoração Acelerado\nJanete e Zuzu falam sobre o excesso de trabalho, pensando em outra pessoa para cuidar do Marias do Caturama. Zilá manipula Naiane sobre a crise em seu casamento. Luan nota o incômodo de Eduarda ao ver Leandro e Agrado juntos. Um homem acusa Palhares de envolvimento com sua mulher. Leandro flagra um homem mexendo em seus pertences. Leandro encontra um microfone escondido em seu quarto.