A Nobreza do Amor\nAlika revela a José e Teresa que Batanga sofreu um golpe de Estado, e que Cayman está morto. Mirinho sonda Tonho sobre Niara e Alika. José afirma que protegerá Alika e Niara de Jendal. Dona Menina alerta Tonho sobre Lúcia/Alika. Niara questiona Alika sobre seus sentimentos por Omar. Em troca da vida de Omar, Soliman diz a Jendal que sabe o paradeiro da família de Cayman no Brasil. Mirinho garante a Virgínia que pedirá sua mão em noivado para Diógenes. Alika e Tonho pensam um no outro. José desabafa com Teresa sobre a desistência do trono de Batanga e suas consequências para Cayman. Dumi tenta convencer Soliman a não revelar o paradeiro de Alika e Niara para Jendal. Dona Menina tem um pressentimento ao ver Tonho e Lúcia/Alika juntos.\nCoração Acelerado\nRonei tem uma ideia de como convencer João Raul a acreditar que Naiane é a garota de seu passado. Janete e Zuzu ajudam Zeca na divulgação do encerramento de seu bar. Ronei, Bara, Zilá e Naiane se preparam para colocar seu plano em ação. Laurinha aconselha Esteban a rever seus compromissos profissionais. Rosalva descobre que o livro das ervas de Nora sumiu. Janete canta no bar de Zeca, e Alaorzinho se incomoda. Esteban revela a Laurinha que está com o livro de Nora. Naiane divulga um vídeo falso em suas redes sobre Diana.