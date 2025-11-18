Êta Mundo Melhor!\nDita canta e é ovacionada pela plateia. Adália comemora o sucesso de Dita. Estela estranha o interesse da Baronesa Deschamps por ela. Estela passa mal, e Túlio a acompanha até em casa. Zulma pensa em como montar uma falsa barriga de grávida. Celso se preocupa com a desconfiança de Estela com a Baronesa. Asdrúbal e Manoela temem a reação de Dita ao saber da suposta gravidez de Zulma. Durante a aula de Estela, Samir revela que Zulma espera um bebê de Candinho, e Joaquim se surpreende. Candinho afirma que precisa ter uma conversa com Dita.\nDona de Mim\nJaques recusa a sopa de Filipa. Lucas é ríspido com Marlon, e diz que Jeff não quer saber dele. Alan sonda Bárbara sobre o estado de Marlon. Filipa pede ajuda a Danilo para colocar seu plano contra Jaques em prática. Jussara conversa com Alan sobre Marlon, e pede segredo ao namorado. Jaques dorme após comer a comida com os remédios, e Filipa avisa a Leo. Filipa questiona Danilo sobre a morte de Abel. Jaques desperta ao lado de Filipa.