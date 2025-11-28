Êta Mundo Melhor!\nEm virtude da final da Copa América, o capítulo não será exibido.\nDona de Mim\nEm virtude da final da Copa América, o capítulo não será exibido.\nTrês Graças\nPaulinho fica decepcionado quando Gerluce nega seu convite. Samira disfarça a tensão quando fica sabendo por Maggye que Juquinha é policial. Joélly se recorda de ter visto Jorginho na igreja. Jorginho descobre que Raul é o pai do filho de Joélly. Leonardo se sente acuado diante das perguntas de Ferette sobre os motivos de sua tristeza. Juquinha leva Lorena em casa. Pastor Albérico implora a Jorginho para não fazer nada contra Raul. Josefa incentiva Gerluce a viajar com Paulinho. Gerluce avisa a Paulinho que decidiu ir para a casa de praia com ele. Gerluce demonstra para Josefa que hesitou em aceitar o convite de Paulinho. Macedo diz a Ferette que ainda não sabe o que aconteceu com Claudia. Misael repreende Joaquim por evitar Lígia. Joélly pergunta a Jorginho se ele é seu pai.