Êta Mundo Melhor!\nCandinho promete libertar Dita da prisão. Francine aceita dublar Doris River para cumprir a turnê de Dita, e Lourival comunica seu plano à cantora. Zulma não aceita a proposta de aliança com Sandra. Túlio acredita que Estela o abandonará no altar. Samir conversa com Zulma sobre a infância dela. Candinho implora para que Lourival salve a carreira de Dita. Sandra pensa em fazer uma proposta a Candinho. Anabela se nega a usar o aparelho auditivo. Candinho procura Zulma.\nCoração Acelerado\nLuan finge não saber tocar violão para se aproximar de Eduarda. Agrado encontra Leandro, que conta que vai para São Paulo acompanhar cirurgia da sobrinha. João Raul desconfia das intenções de Leandro com Agrado. Alaorzinho tem uma ideia para manter o show no clube, e Ronei se desespera. Cinara consegue chamar a atenção de Alaor com seu perfil falso na rede de romance. João Raul recebe a visita de Ana Castela. No palco, João Raul faz uma surpresa