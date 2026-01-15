Êta Mundo Melhor!\nErnesto cede à ameaça de Celso, e Sandra teme perder o amante. Zulma acolhe Maria Pureza na Casa dos Anjos. O estado de Míriam se agrava, e Estela conforta Anabela. Candinho sente ciúme de Dita com Lourival. Túlio desiste de ir para o Rio de Janeiro. Cunegundes pede ajuda a Tamires para fazer um musical sobre sua vida. Quinzinho diz a Picolé que Pureza está perdida em São Paulo. Ernesto encontra Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra, e Olga se preocupa. Asdrúbal se fantasia para observar Dita com Lourival. Alertada por Olga, Sandra deduz que Ernesto irá atentar contra Celso. Um bandido atira na direção de Celso, e Sandra se coloca na frente do irmão.\nCoração Acelerado\nAgrado discute com Huguinho, e Leandro a apoia. Alaorzinho se irrita com a presença de João Raul em sua casa. Agrado e Leandro se interessam uma pelo outro. Naiane diz a João Raul que estava presente no dia do concurso da rádio anos atrás. Tiago afirma a Eduarda que ela conseguirá ser cantora. Leandro se hospeda na pensão e conhece Talita. João Raul comenta com Walmir sobre Diana/Agrado. Eliomar sente uma forte dor no peito. Nora avisa a Zilá sobre Eliomar, que pede segredo sobre sua saúde. João Raul aceita o convite de Naiane para ser embaixador da festa de Bom Retorno, e os dois se beijam. Eduarda e Agrado descobrem que haverá um concurso de talentos na festa da cidade. Janete afirma a Zuzu que não pisará em Bom Retorno.