Êta Mundo Melhor!\nSandra, Ernesto e Olga formam uma aliança. Zenaide despista Asdrúbal. Zulma troca sua amostra de urina com a de Sônia. Manoela sonda Margarida sobre seus sentimentos por Lúcio. Lúcio anuncia que Dita gravará um disco, e todos comemoram. Quitéria entrega a Haydée o diário de sua mãe. Estela permite que Carmem cuide de Anabela por uma noite. Tobias comenta com Lauro que gostaria de cuidar do filho de Sônia. Margarida pensa em revelar a Lúcio que ela é Adamo Angel. Estela confronta Sandra e Ernesto. Zé dos Porcos e Maria Divina se interessam, respectivamente, por Francine e Sabiá. Candinho prepara uma festa na fábrica em homenagem a Júnior. Celso encontra Olga na fábrica e a questiona. Candinho e Dita veem Ernesto com Sandra num restaurante.\nDona de Mim\nTânia ouve quando Filipa confessa a Leo que duvida da possibilidade de Jaques ter tirado a vida de Abel. Ayla questiona Samuel sobre as decisões da fábrica. Kami nota o interesse de Lírio em Pam. Sofia comenta com Filipa que Rosa poderia levar suas receitas para a televisão. Mauro alerta Jaques sobre a visita de Leo e Filipa a Ricardo. Marlon lida com seu estado emocional. Pam beija Lírio. Filipa oferece bebida a Jaques, e acaba se irritando quando ele afirma que é o dono de tudo que foi de Abel. A pedido de Jussara, Leo conversa com Marlon.