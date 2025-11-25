Êta Mundo Melhor!\nSamir e Picolé se desesperam ao ver o fogo se alastrando na fábrica. Candinho alerta Celso sobre o incêndio. Dita tem um pesadelo com Candinho. Samir implora por ajuda, e Candinho enfrenta o fogo para resgatar o menino. Felícia avisa a Zulma sobre o sumiço de Samir. Todos comentam sobre o incêndio na fábrica de biscoitos. Lauro e Túlio enviam socorro médico para a fábrica. Sandra e Ernesto comemoram o sucesso de seu plano. Candinho se prepara para enfrentar o fogo e tirar Samir da fábrica.\nDona de Mim\nAgripino confirma para Tânia que Ricardo está possivelmente em recuperação. Ivy conta a Peter que mudará de cidade. Filipa e Nina se tornam vizinhas de Pam. Filipa ignora Jaques. Nina afirma a Danilo que ela e Filipa querem distância dele. Samuel bebe demais e acaba se envolvendo em uma briga. Vivian se irrita com Samuel. Jaques revela a Rosa que pediu uma nova audiência sobre sua curatela. Mauro conta a Jaques sobre a suposta enfermeira de Ricardo, e Tânia ouve. Todos estranham o comportamento de Samuel. Filipa busca seus pertences na mansão, e Jaques a impede de deixar o quarto.