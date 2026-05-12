A Nobreza do Amor\nJendal perdoa as mentiras de Imani, que se fez passar por Alika para conhecer o rei. Graça se espanta com o comportamento de Ana Maria. Belmira comenta com Salma sobre a exigência de Virgínia para faltar à inauguração do ateliê de Alika/Lúcia. Fuad visita Salma. Alika teme que Tonho não chegue a tempo para seu evento. Imani seduz Jendal. Kênia se surpreende quando Chinua conta que Jendal não executou Imani e Pascoal por suas mentiras. Belmira pede dinheiro a Diógenes em nome da igreja. Imani e Pascoal comemoram ter enganado Jendal. Salma revela a Alika/Lúcia que Virgínia agiu para sabotar a inauguração do ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre seu plano contra Alika/Lúcia. Tonho chega para o evento de Alika/Lúcia.\nCoração Acelerado\nAlaorzinho canta para Janete, que rechaça o empresário. Naiane pressiona João Raul sobre o pedido de casamento. Eduarda se diverte com Sol. Irene comenta com Walmir sobre Naiane. Zuzu e Alaor ficam juntos. Agenor e Vilma comentam sobre a nova fase de Alaorzinho. Naiane sonha com Gael e se desespera. Walmir se incomoda quando João Raul acredita que Naiane é Diana, a menina de seu passado. Alaorzinho faz uma proposta para Zilá. Cinara desconfia quando Zilá se une a ela e Ronei. Leandro pede ajuda a Eduarda para pedir Agrado em casamento. Alaorzinho confronta a atuação de Ronei.