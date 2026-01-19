Êta Mundo Melhor!\nDita afirma a Candinho que não precisa ter ciúmes de Lourival. Sandra aceita retirar a queixa contra Túlio, e pede que Celso e Ernesto parem de discutir. A Juíza Flora garante a Zulma que logo ela será mãe de Samir. Estela e Túlio comemoram o reingresso do médico no hospital. Diante do túmulo de Anastácia, Sandra jura que destruirá Candinho. Celso é cordial com Estela e Túlio. Olímpia beija Adamo/Margarida. Picolé faz uma serenata para Pureza, e Anacleto se irrita. Tamires conforta Celso, que sofre por ter perdido Estela. Haydée recebe uma intimação por ter agredido Janete. Míriam passa mal, e Anabela se assusta.\nCoração Acelerado\nJoão Raul recebe a música de Agrado, mas Naiane o impede de ouvir. Tiago disfarça o motivo das malas feitas ao ver o dinheiro que a menina conseguiu cantando. Esteban confronta Naiane, e Talita registra. Naiane é prejudicada com a repercussão de sua briga com Esteban. Tiago foge com o dinheiro de Eduarda, que procura Naiane para se candidatar à vaga deixada por Esteban. Naiane obriga Ronei a descartar a música de Agrado. João Raul é procurado pela polícia por conta de Walmir. João Raul passa mal, e Naiane se desespera. Nora aconselha João Raul, que sonha com Diana/Agrado. Eliomar procura Janete. João Raul canta a música de seu passado e lança na rádio sua busca por Diana/Agrado.