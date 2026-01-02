Êta Mundo Melhor!\nEstela despista Míriam, e afirma não ser filha da paciente. Quinzinho garante a Cunegundes que não quer mudar sua vida. Maria Divina seduz Zé dos Porcos. Celso flagra Estela com Túlio, e a enfermeira confessa que está apaixonada. Celso garante a Estela que irá esperar por ela. Olímpia se insinua para Adamo/Margarida. Carmem se preocupa com as previsões que faz para Zulma. Sabiá diz a Zenaide que enfrentará Zulma para se casar com a amada. Picolé recebe uma carta de Maria Pureza. Túlio revela a Estela que o caso de Míriam é grave. Candinho assume que, sem as joias de Anastácia, não tem dinheiro para salvar a fábrica. Dita aceita tornar-se Doris River para ajuda Candinho.\nDona de Mim\nBárbara acusa Marlon de ter armado contra ela. Jaques pede a Tânia para deixar o país, mas ela o humilha. Dara anuncia a Marlon que Jussara conseguirá colocar o marcapasso. Samuel e Leo temem não ver mais Sofia. Sofia questiona Ellen sobre sua promessa de deixá-la em casa. Davi consegue um advogado para Bárbara, que se declara para o namorado. Alan e Marlon nomeiam Lucas como mestre do galpão de lutas. Diana denuncia Ellen para Lopez, que alerta Marlon. Leo e Samuel levam Sofia para a mansão. Danilo e Filipa namoram. Sofia pede que Leo descubra o paradeiro de Ellen. Leo consulta Yuri para ajudar Ellen.