Êta Mundo Melhor!\nA Globo não divulga o resumo do último capítulo de Êta Mundo Melhor!\nCoração Acelerado\nPalhares acolhe Agrado. Nora teme não poder mais realizar seus atendimentos sem seu livro. Eduarda furta Zeca para adiantar um dinheiro a Wesley a fim de realizar seu suposto show. Ronei e Walmir gostam de ver João Raul falando com Flavinha. Eduarda convida Agrado para cantar no bar. Zeca encontra seu bar destruído, descobre que pegaram seu dinheiro. Tom termina a parceria profissional com Agrado.\nTrês Graças\nGerluce despista Paulinho. Arminda marca encontro com Joaquim no ferro-velho. Zenilda sente orgulho de Leonardo quando o filho se dispõe a ajudar o grupo de Rogério a acabar com Ferette. Arminda coloca Ferette para dormir com um sonífero dado por Helga. Júnior aceita passar alguns dias na casa de Maggye. Kasper fica assustado quando é convocado por Juquinha a depor sobre o roubo das Três Graças. Lucélia pede uma arma para Vandílson. Misael e Gilmar se enfrentam, quando o primeiro flagra o motorista na casa de Júnior com Consuelo. Arminda coloca sonífero na bebida de Joaquim, vasculha o ferro-velho e se depara com As Três Graças.