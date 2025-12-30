O episódio final de "Stranger Things" vai ao ar nesta quarta (31), às 22h, na Netflix. O trailer, divulgado nas redes sociais, exibe as principais cenas das últimas temporadas. As duas primeiras partes da quinta temporada já estão disponíveis na plataforma de streaming.\nO oitavo capítulo terá duração de 2 horas e 5 minutos. Will Byers (Noah Schanpp), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) e Max Mayfield (Sadie Sink) se preparam para a batalha final contra o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower).\nNo trailer, Onze (Millie Bobby Brown) escuta um discurso motivacional de Hopper (David Harbour), seu pai adotivo. "Eu preciso que você lute uma última vez. A vida têm sido tão injusta. Sua infância foi tirada de você, você foi atacada e manipulada por pessoas horríveis, mas nunca deixou que isso te abater", diz ele. "Lute pelo seu futuro depois que isso acabar. Lute por um mundo além de Hawkins".