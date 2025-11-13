A sequência de "O Diabo Veste Prada" ganhou nesta quarta-feira (12) o seu primeiro trailer oficial. As atrizes Meryl Streep, que dá vida à personagem Miranda Priestly, e Anne Hathaway, como Andy Sachs, se reencontram em um elevador ao som de "Vogue", sucesso de Madonna, no vídeo.\n"O Diabo Veste Prada 2" marca a retomada da história, e da trajetória das personagens, 20 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, lançado em 2006. No longa original, Hathaway vive uma jovem que trabalha como assistente da personagem de Streep na maior revista de moda de Nova York.\nFã aluga comércio sem saber que era da mãe de Marília Mendonça e se surpreendem com imagem viralizada da cantora\nPertencimento à natureza não passa nem depois da morte, diz Gilberto Gil ao lado de Raoni\nNo trailer, as personagens surgem lado a lado em um elevador, em uma tomada que remete à cena icônica do primeiro filme. A trama do novo longa gira em torno do declínio das revistas impressas, a ascensão de novos executivos do universo da moda e os impactos dessas transformações no veículo comandado por Priestly.