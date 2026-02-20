Woody e Buzz Lightyear retornam em "Toy Story 5", novo capítulo da principal franquia da Pixar. O estúdio divulgou nesta quinta-feira (19) o trailer oficial do longa, que estreia nos cinemas em 18 de junho.\nA prévia apresenta o conflito contemporâneo sobre o papel dos brinquedos em uma infância cada vez mais mediada por telas.\nWoody — agora calvo — e Buzz se reúnem para ajudar Bonnie, que passa a dedicar sua atenção a um tablet inteligente chamado Lilypad. Eles contam com o apoio de Jessie, Garfinho, Slinky, Porquinho, Trixie e um grupo de Buzz Lightyears para enfrentar a influência da tecnologia no cotidiano infantil.\n'A Casa do Dragão' ganha trailer da terceira temporada, que chega em junho\nMorre Robert Duvall, ator lendário de 'O Poderoso Chefão', aos 95 anos\nO Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional