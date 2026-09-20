Thiaguinho, 43, e Carol Peixinho, 41, receberam uma legião de famosos para comemorar o aniversário de 1 ano do filho Bento. A festa foi realizada neste domingo (20) em uma casa de festas da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo.\nEntre os presentes, estiveram nomes como Neymar e Bruna Biancardi, Luciano Huck e Angélica, Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis, Tiago Leifert, Fernanda Paes Leme, Mariana Rios, Bruninho e Rafael Zulu. Muitos deles compareceram com os filhos ou com familiares. O tema da festa foi circo.\nThiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos juntos\nQuem Ama Cuida: Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca\n'Me enche de orgulho', diz Poliana Rocha ao celebrar 21 dias de Leonardo sem álcool\nNo sábado (19), dia em que o menino de fato completou seu primeiro ano de vida, os pais já haviam feito uma celebração intimista, em casa, só com a família. "Viva, Bento!!! Te amamos infinito, filho! Nosso dia foi perfeito: juntinhos, do jeitinho que a gente ama", escreveu Carol Peixinho em publicação conjunta com o marido nas redes sociais.