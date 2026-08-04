Para Thiago Lacerda, 48, Gabriel não estava completamente revelado quando o ator recebeu o convite para viver o personagem em Por Você, próxima novela das 19 horas da Globo. Foi durante as gravações que ele percebeu uma característica que mudaria sua maneira de enxergá-lo: a sensibilidade.“Eu acho que eu descobri ele um pouco mais sensível, um pouco mais à flor da pele do que eu imaginava quando eu li a sinopse”, afirma o ator à reportagem.A descoberta se relaciona diretamente com uma das propostas da novela, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres: apresentar homens que escapem de representações masculinas mais rígidas e explorar as contradições de personagens que também são atravessados por afeto, inseguranças e conflitos.Gabriel é um desses homens. O personagem chamou a atenção de Thiago justamente pela quantidade de camadas que carregava desde o início.“O que me chamou a atenção no Gabriel sempre foi a profundidade de conflito dele, né? As contradições desse núcleo que envolve o personagem da Alinne (Moraes, que vive a vilã Vanessa, esposa de Gabriel), a relação com a filha”, diz.Para o ator, a delicadeza está justamente naquilo que torna Gabriel menos previsível.A proposta dialoga com uma discussão que os autores pretendem levar para a novela: como a televisão pode representar o homem contemporâneo sem ignorar a permanência de comportamentos machistas, mas também sem restringir seus personagens a eles.“Uma coisa que a gente queria trazer pra novela é o como é que tá esse homem hoje, né, retratado na dramaturgia... buscar esse outro tipo de homem, uma representação onde você queira ser esse homem também”, afirma Dino Cantelli.A novela também apresenta personagens que representam diferentes modelos de masculinidade. Dino cita o “retrato do tempo” presente no pai ausente, distante, que decide se afastar, ao mesmo tempo em que a trama contrapõe esse arquétipo a figuras como Gabriel e Lucas (Amaury Lorenzo).A intenção, segundo o autor, é mostrar uma transformação possível sem apagar as contradições do caminho. “Trazer um homem um pouco mais diferente para essa dramaturgia, sem esquecer todo o processo que muitos homens acabam caindo, né, em machismo e, enfim, toda essa coisa”, afirma.Nesse cenário, Gabriel se torna uma das peças da discussão. A trajetória do personagem não é construída apenas a partir de características consideradas tradicionalmente masculinas, mas também pelas vulnerabilidades que ele demonstra ao longo da história. \tA trama também marca um reencontro de Thiago com colegas que fazem parte de sua própria história na televisão. Entre eles estão Alinne Moraes e Fernanda de Freitas. O ator se emocionou ao perceber que os três voltariam a dividir um projeto depois de terem trabalhado juntos no início das carreiras.“Eu tava ouvindo a Fernandinha de Freitas e aí eu fechei os olhos e me lembrei da primeira novela que fizemos juntos, primeira novela das nossas vidas”, conta, lembrando de Coração de Estudante”, de 2002, que reuniu os atores no começo de suas trajetórias.Além da discussão sobre masculinidade, Por Você aposta em outros vínculos que escapam do romance como centro da narrativa. A história acompanha Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos), amigas de infância cuja relação é colocada à prova depois da morte trágica de Juli em um acidente de carro.Após a perda da amiga, Bela assume a criação dos quatro filhos deixados por ela. A partir dessa relação, a novela amplia a discussão sobre família, maternidade, amizade e as formas de afeto que podem existir para além dos laços tradicionais.Lucas Leto interpreta Vitor, um médico negro cuja presença na televisão é vista pelo ator como uma oportunidade de criar novas referências para o público. “Fazer médico hoje na novela das 7, eu a primeira coisa que eu penso é os meninos pretos e as meninas pretas que vão assistir essa novela e vão ver que é possível serem médicos”, afirma.Para Lucas, a televisão tem papel importante na criação dessas imagens. “A novela ela é muito importante para criar novos imaginários, né? A TV tem essa responsabilidade.”Paulo Vilhena, por sua vez, interpreta Ricardo, descrito como um solteiro convicto a princípio, que divide a vida entre o trabalho no hospital e os momentos de lazer no Rio de Janeiro. O personagem é apresentado como alguém leve, amigo e divertido, mas que também pode revelar um lado mais carinhoso.Já Guto, vivido por Gustavo Arthidoro, trabalha como segurança e apresenta outro contraste. O ator destaca a rigidez esperada de sua profissão em oposição a uma vida pessoal na qual o personagem não segue os mesmos protocolos.