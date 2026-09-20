SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação de Thiago Lacerda e Vanessa Lóes chegou ao fim depois de 25 anos. O ator confirmou que os dois estão separados em entrevista publicada pelo jornal O Globo neste domingo (20).\nJuntos desde 2001, eles construíram uma família longe da exposição constante dos holofotes e são pais de três filhos.\nThiago falou sobre o momento pessoal ao comentar a separação e classificou o processo como recente e delicado. "A gente está separado. São 25 anos de uma vida. É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza", afirmou.\nO ator também disse que atravessa um período de dor, mas ressaltou que a experiência trouxe aprendizados. "Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente", declarou.