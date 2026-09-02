A ex-BBB Thelma Assis afirmou nesta terça-feira (1º) que não faz mais parte da escola de samba Mocidade Alegre, de São Paulo, onde desfilava desde antes da fama.\n"Foram 21 anos fazendo parte dessa escola, onde construí parte da minha trajetória como sambista", disse a médica em uma publicação no Instagram.\nThelminha foi ritmista, passista, destaque de chão e destaque da comissão de frente na Mocidade, campeã do Carnaval este ano. A conquista foi a 13ª da agremiação desde 1965.\nMuitas emoções, desfiles inesquecíveis, mas ciclos de encerram e o que mais me deixa tranquila é sair com a certeza de que a nossa história juntos tem vários capítulos lindos para serem lembrados", completou Thelminha.\nConfira o horóscopo desta quarta-feira, 2 de setembro de 2026\nMiley Cyrus retira sobrenome das redes sociais e dá pistas sobre novo álbum