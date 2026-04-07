Após conquistar uma legião de fãs ao longo de sete temporadas, The Good Doctor: O Bom Doutor se despede do público da TV aberta com a estreia de sua sétima e última temporada na TV Globo. A partir desta quinta-feira (9), os episódios finais da série que acompanha a jornada do dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) vão ao ar todas as quintas-feiras, na Globo, logo após o BBB 26, apresentando o encerramento de uma história que marcou a ficção contemporânea.Na reta final da trama, novos desafios profissionais e pessoais se entrelaçam a questões do passado ainda não resolvidas. Shaun retorna ao Hospital San Jose St. Bonaventure após um período de licença ao lado de Lea (Paige Spara). Agora pais de primeira viagem, os dois precisam se adaptar à chegada do pequeno Steve, ao mesmo tempo em que tentam equilibrar a rotina do bebê com as intensas demandas do hospital. Já no episódio de estreia, o protagonista enfrenta um caso médico delicado envolvendo dois recém-nascidos, o que coloca à prova tanto sua habilidade clínica quanto seu novo papel como pai.Para Freddie Highmore, a nova leva de episódios aprofunda as transformações vividas pelo personagem. “Nessa temporada, exploramos Shaun como pai, lidando com as responsabilidades do trabalho, além de mostrar como essa experiência influencia seu relacionamento com Lea. É uma fase maravilhosa que os dois vivenciam juntos, mas que transforma quem eles são. Acredito que isso também mude a forma como Shaun passa a enxergar sua própria figura paterna, o Dr. Glassman (Richard Schiff)”, afirma o ator. A despedida do personagem também foi marcada por emoção. “É o maior período que já passei com um personagem: foram sete anos juntos. A gente se sente nostálgico e reflexivo. A temporada me fez reviver muitas memórias dessa experiência. E acredito que isso aconteça não só comigo, mas com todo o elenco e a equipe, por tudo o que passamos”, completa o protagonista.Além do arco de Shaun, a temporada final reserva outras reviravoltas importantes. O distanciamento entre ele e o dr. Glassman, após um desentendimento ocorrido antes do parto de Lea, permanece como uma questão em aberto, e a chegada do pequeno Steve pode ser decisiva para uma possível reaproximação. Paralelamente, o hospital passa por mudanças significativas, enquanto a dra. Morgan (Fiona Gubelmann) enfrenta os desafios da maternidade ao cuidar de Eden, sua filha adotiva, com o apoio do dr. Alex Park (Will Yun Lee). The Good Doctor: O Bom Doutor conta ainda com Christina Chang, Bria Samoné Henderson, Noah Galvin e Chuku Modu no elenco. (TV Globo)