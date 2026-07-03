Em uma romaria que transforma Trindade em um dos maiores destinos de peregrinação católica do País, a música também ocupa lugar de destaque. Neste fim de semana, dois artistas de gerações diferentes do sertanejo serão responsáveis por encerrar os shows da Romaria do Divino Pai Eterno 2026. Ana Castela se apresenta nesta sexta-feira (3), às 21 horas, no Carreiródromo.\nNo sábado (4), no mesmo horário, será a vez de Daniel subir ao palco em uma apresentação que marca o encerramento da festa. Se Daniel representa uma trajetória consolidada e construída ao longo de décadas, Ana Castela simboliza a força da nova geração do sertanejo. Aos 22 anos, a cantora vive um dos momentos mais importantes da carreira.\nSucesso no Globoplay, 'Justiça 2' estreia na TV Globo no dia 7 de julho\nMurilo Huff dá carro novo de presente para funcionário; vídeo