A quinta e última temporada de "Stranger Things" começou com força: ela teve a segunda maior estreia da história da Netflix. Os quatro primeiros episódios, lançados em 26 de novembro, alcançaram 59,6 milhões de visualizações nos cincos primeiros dias após o lançamentos. A marca ultrapassa o desempenho da primeira temporada em 2022 (50,1 milhões) e só perde, no ranking geral da plataforma, para os 68 milhões registrados por "Squid Game".\nOs irmãos Matt Duffer e Ross Duffer falaram sobre o feito ao The Hollywood Reporter. "A série já tem uma década, e ver a base de fãs não só se manter firme, mas continuar crescendo, tem sido incrivelmente gratificante para nós, para os atores e para os milhares de artistas que ajudaram a dar vida a essa história". Eles ainda agradeceram o apoio dos fãs e afirmaram que o volume dois da quinta temporada, que trará três novos capítulos no dia do Natal, terá novos momentos importantes.