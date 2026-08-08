SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeos publicados há dias no TikTok da campanha de Donald Trump tiveram seus áudios removidos após usarem as canções "August" e "Red", de Taylor Swift. No primeiro, o presidente e a primeira-dama, Melania Trump, veem fogos de artifício, e uma mensagem diz, "a sensação de estar em agosto e ter Donald Trump como presidente."\nA legenda do post da conta, que permaneceu ativa depois da eleição de Trump para seu segundo e atual mandato, ainda afirma, "tenho certeza de que Taylor Swift ficará super feliz por termos usado sua música."\nJá a segunda publicação, feita há dois dias, mostra uma versão alternativa da capa do álbum "Red" com o rosto de Trump, junto da mensagem "você sabia que Taylor Swift escreveu um álbum inteiro sobre a cor do Partido Republicano?"\nQuem Ama Cuida: Dora pede ajuda a André para marcar um encontro com Suely