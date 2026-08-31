Taylor Swift, 36, doou US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil) para ajudar na recuperação de Ashley Taunton, 42, auxiliar de enfermagem e mãe de três filhos que ficou ferida ao tentar socorrer adolescentes envolvidos em um acidente de trânsito.\nO caso ocorreu em julho, na I-95 Sul, em Rhode Island, no nordeste dos Estados Unidos, Taunton dirigia pela rodovia acompanhada da filha mais nova quando viu um veículo com adolescentes derrapar durante um dia de chuva. Ela parou para prestar socorro, mas acabou atingida por outro carro.\nApós o acidente, familiares e amigos criaram uma campanha no GoFundMe para arrecadar dinheiro para o tratamento da mulher e ajudar nas despesas da família durante sua recuperação. A campanha chamou a atenção de Taylor Swift, que acabou fazendo uma doação.\nFestival Gastronômico de Taquaruçu ganha show extra com Dorgival Dantas