Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (12), no décimo segundo minuto do dia, o lançamento de seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl". O título foi revelado em participação da cantora pop no podcast New Heights Show, do jogador de futebol americano Travis Kelce, namorado de Swift.
"Este é meu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'", disse a cantora enquanto segurava e mostrava para a câmera uma versão desfocada da capa.
O álbum, já em pré-venda no site da artista, será lançado no dia 13 de outubro nos formatos vinil, CD e cassete.
O anúncio foi feito após a cantora comprar de volta os direitos das gravações de seus primeiros álbuns, que disputava desde 2019.
Ela havia perdido os direitos autorais aos discos quando sua primeira gravadora, Big Machine, vendeu-os para o empresário Scooter Braun. Em 2020, foram comprados pela Shamrock Capital, empresa pertencente à Ithaca Holdings.