À esquerda, tatuagem de Thatiane. À direita, dupla Henrique & Juliano (Reprodução/Instagram de Thatiane Martins e Reprodução/Instagram de Henrique & Juliano)\nJá imaginou fazer uma tatuagem em referência a um show de música sertaneja e horas depois o evento ser cancelado? Foi o que aconteceu com a técnica de enfermagem Thatiane Martins, que mora em Ji-Paraná (RO). A fã tatuou o nome da dupla Henrique & Juliano e a data da apresentação, que seria neste sábado (4), na Expojipa. O caso viralizou nas redes sociais e divertiu internautas (veja acima).\nA postagem já tem quase meio milhão de visualizações e acumula mais de 500 comentários apenas em uma rede social. "Anotado: só fazer depois que o evento acontecer"; "Rindo com respeito, amiga"; "Se ela comprar um anão, ele cresce"; "Eu não acredito nisso não, Charlene"; e "Mas o tatuador arrasou na caligrafia, ficou lindo" foram algumas das reações dos internautas.