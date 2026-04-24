O apresentador Tadeu Schmidt, 51, afirmou estar com cansaço acumulado após o fim do BBB 26 (Globo), encerrado na última terça-feira (21). Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (23), ele aparece deitado e diz que o corpo "cobrou" o ritmo intenso dos mais de cem dias de programa.\n"Gente, impressionante como é o corpo da gente, né? Eu estou sentindo agora um cansaço que eu não senti em nenhum momento nesses mais de 100 dias de BBB", disse. Segundo o apresentador, mesmo após dormir por mais de sete horas depois da final, acordou exausto.\n"Agora realmente não tenho mais nenhum compromisso com o Big. O corpo falou: acabou a batalha. Agora você vai descansar", afirmou. Em tom de brincadeira, ele comentou que pretende retomar os cochilos durante o dia e acrescentou: "Não lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Acho que a Aline ainda tava na casa", em referência a Aline Campos, primeira eliminada da edição, vencida por Ana Paula Renault. Milena Moreira terminou em segundo e Juliano Floss completou o pódio.