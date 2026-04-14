Durante a edição de hoje do BBB 26 (Globo), Tadeu Schmidt anunciou a abertura das inscrições para o BBB 27.\nApós o fim do Sincerão, o apresentador anunciou. "O momento que você estava aguardando de conquistar uma vaga no maior reality show do país. A partir de agora, estão abertas as inscrições do BBB 27."\nVeja quanto custa comer nos restaurantes brasileiros com duas e três estrelas Michelin\nAutismo: dar voz para existir --- um compromisso social urgente\nDocumentário do Tocantins é indicado ao Prêmio Grande Otelo 2026 pela primeira vez\n"Não faz de qualquer jeito não, capricha. Conte sua história. A gente quer muito te conhecer", disse Tadeu Schmidt.