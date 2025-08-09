SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima nos bastidores de "O Diabo Veste Prada 2" ganhou um mistério extra nesta semana. Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis em produções de sucesso e também por recentes campanhas publicitárias polêmicas, foi flagrada nas proximidades do set do longa, que está sendo rodado em Nova York.As fotos, publicadas por fãs e veículos como TMZ e Entertainment Tonight, rapidamente despertaram especulações sobre uma possível participação da atriz na aguardada sequência.Nos registros, Sweeney veste um moletom azul e mantém o capuz sobre a cabeça, aparentemente para passar despercebida. Em algumas imagens, ela segura um guarda-chuva na mão direita enquanto se aproxima discretamente do local de filmagem.A presença da atriz no set levantou hipóteses de que ela teria um "papel secreto" na produção dirigida por David Frankel -o mesmo responsável pelo primeiro filme, de 2006. Apesar do burburinho, ainda não existe confirmação oficial de sua participação, e veículos como o Daily Mail lembram que a visita pode ter sido apenas informal, sem vínculo profissional com as filmagens.O elenco de "O Diabo Veste Prada 2" já conta com grandes nomes como Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, Patrick Brammall, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet, reunindo veteranos do original e novos rostos para a continuação.