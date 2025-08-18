O surfista Brad Ross viveu momentos de pânico nesta segunda-feira (18), em Cabarita Beach, na costa norte de Nova Gales do Sul, na Austrália. Ele conseguiu escapar ileso de um ataque de tubarão-branco que destruiu sua prancha.\nOs banhistas registraram em vídeo a aproximação do animal e a tentativa de ataque. Nas imagens, Ross aparece se debatendo próximo à arrebentação e, logo depois, deixando o mar em segurança. Em terra firme, foi fotografado exibindo a prancha mordida, evidência da violência do encontro.\nA Surf Life Saving NSW, responsável pelo monitoramento da região, informou que a praia foi imediatamente fechada após o incidente. "Pouco depois das 8h, o Centro de Operações Estaduais foi alertado sobre um incidente na Praia de Cabarita, que não estava sendo patrulhada", disse a entidade em comunicado.