-Supergoiabeira produz goiabas de até 1 kg; vídeo (1.3337589)\nUma goiabeira plantada no quintal de Valdivina Muniz Ferreira, na cidade de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, virou atração no bairro. O motivo é inusitado: a árvore, de aproximadamente 3 metros, produz goiabas gigantes o ano inteiro. A última delas, segundo a moradora, chegou a pesar 1,040 kg.\nSegundo Valdivina, a muda foi um presente.\n“Há aproximadamente 8 anos nós ganhamos uma muda de uma amiga minha. Chegou aqui bem pequena. Plantamos e ela começou a produzir essa goiaba grande. Ela é docinha e crocante. Parece uma maçã e não amarela no pé. Fica numa tonalidade verde clarinha quando está na hora de colher”.\nMuniz é assistente fiscal, não tem filhos e vive com o marido. Segundo conta, a árvore sempre produziu goiabas grandes. “Na mesma safra ela dá goiabas, geralmente entre 300g e 1,040kg. Essa última foi a maior que nós já colhemos. Essa semana eu colhi uma de 700g. O pé agora está mega carregado, elas estão pequenas, porém tem umas 4 grandes já”, explicou.