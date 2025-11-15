O maior sucesso do serviço de streaming Prime Vídeo, da Amazon, em sua história no Brasil. É esse o título que ostenta a série Tremembé, produção que conta a trajetória de assassinos confessos famosos do País que, por coincidência, acabaram encarcerados no mesmo presídio paulista. Pelas celas de Tremembé passaram, entre outros, Suzane Von Richthofen e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, responsáveis por massacrar os pais de Suzane no quarto do casal. Lá também ficou Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, transportando as partes do corpo numa mala. Outros presos notórios são Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados por matar a pequena Isabela Nardoni, filha de Alexandre e enteada de Anna Carolina, jogando a menina de 5 anos de idade de um prédio.\nTodos esses são casos que mobilizaram a opinião pública brasileira, criando comoção e indignação e ganhando grande visibilidade midiática, com a imprensa cobrindo os julgamentos de forma intensa. São nomes e rostos que, nos anos seguintes aos crimes, continuaram a ser exibidos em TVs e sites de internet, seja porque davam entrevistas polêmicas – uma das mais recordadas foi a de Suzane Richthofen ao programa Fantástico, na qual ela foi flagrada combinando uma cena dramática com seu advogado –, seja porque vários produtos audiovisuais foram produzidos em torno dos casos. Filmes, docudramas (mistura de documentário com uma narrativa associada à ficção), seriados são abundantemente ofertados a quem deseja conhecer melhor esses criminosos.