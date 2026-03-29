O final da manhã deste domingo (29) contou com uma discussão acalorada entre Ana Paula Renault e Solange Couto no BBB 26 (Globo). A veterana foi provocar a atriz após ter sido colocada por ela no castigo do monstro da semana e se deparou com falas da global que chocaram os espectadores.\nAna Paula ironizou a falta de simpatia de Solange e perguntou se a atriz se achava uma pessoa boa e se era mentirosa. Ao responder, a carioca foi firme: "É melhor ser considerada mentirosa do que ser 'espraguejada' pela mãe".\nA sister relembrou um momento ocorrido semanas atrás quando Ana Paula comentou que, em sua infância, era uma criança difícil e sua mãe comentou que, quando ela fosse mãe, sua filha seria geniosa como ela.\nSolange ainda disse que Ana Paula entrou no BBB para limpar sua imagem por conta da agressão cometida no programa há uma década e, mesmo assim, incitou outra pessoa a atacá-la e ser expulsa, citando o caso de Sol Vega.