SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o retorno de "Stranger Things" nesta semana, quando quatro episódios da quinta e última temporada foram disponibilizados, um aspecto recorrente da série da Netflix foi novamente criticado — a falta de mortes entre os personagens principais.\nNão é de hoje que a série dos irmãos Matt Duffer e Ross Duffer é acusada por parte de seus espectadores de covardia, reconhecida pelo hábito de introduzir novas figuras e eliminá-las nas mesmas temporadas em que são apresentadas ao público.\nÉ o que aconteceu na segunda temporada, quando Bob Newby, o carinhoso namorado de Joyce, mãe de Will Byers, o garoto que é capturado por Vecna no início da série, foi brutalmente assassinado por um dos monstros do Mundo Invertido da série.\nNa terceira temporada, em 2019, a estratégia se repetiu em dose dupla. As vítimas foram o russo Alexei, que ajudou o xerife Hopper após ter sido sequestrado por ele, e Billy Hargrove, irmão mais velho de Max. Após se comportar como um valentão durante oito episódios, ele decidiu se sacrificar para salvar a irmã e os seus amigos.