As gerações mais recentes de filmes e séries no streaming devem muito aos super-heróis dos gibis. O sucesso das adaptações de HQs pesa muito na balança financeira. Mas essas produções também não demonstram piedade ao exibir personagens em versões alternativas que os afastam de suas figuras clássicas.\nAlgumas dessas mudanças têm suas origens ainda no papel, como o novo Batman "retrô" com Robert Pattinson, que mistura três gibis diferentes para dar nova vida ao morcego no cinema. Mas outras alterações surgem de puro delírio dos adaptadores, como "WandaVision", que faz sátira de gêneros diferentes de séries de TV com Feiticeira Escarlate e Visão, dos Vingadores.\n"Spider-Noir" nasceu no gibi. Levou um tempo para que as aventuras de um Homem-Aranha nos anos 1930 tivessem sua versão audiovisual, mas é possível cravar que valeu a pena esperar —mesmo que, em alguns momentos, o espectador possa esquecer da figura do herói.