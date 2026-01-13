A atriz veterana Solange Couto entrou no BBB 26 há menos de 24 horas e já movimenta a casa e as redes sociais. Conhecida por personagens marcantes como Dona Jura, de "O Clone" (2001), ela é a participante mais velha desta edição e carrega uma trajetória extensa na televisão, no cinema e no teatro. Carioca, Solange começou a carreira como dançarina, já atuou como apresentadora e participou de programa como o Dança dos Famosos.\nA seguir, veja cinco curiosidades sobre Solange Couto.\n1. FOI A CUCA DO "SÍTIO DO PICAPAU AMARELO"\nEm 2007, Solange interpretou a Cuca na versão do "Sítio do Picapau Amarelo" exibida pela Globo. A atriz assumiu a personagem em uma das últimas fases da série e costuma citar o papel como um dos mais afetivos da carreira. Em entrevistas, ela já contou que chorou ao saber que não continuaria vivendo a vilã, por associá-la às memórias de infância.