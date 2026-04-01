Solange Couto é a 11ª eliminada do BBB 26 (Globo), com 94,17% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (31). Jordana Morais (3,54%) e Marciele Albuquerque (2,29%) disputaram a berlinda com a sister.\nA atriz global foi convidada para participar do reality como parte do grupo dos camarotes e, aos 69 anos, se tornou a segunda pessoa mais velha a ser confinada na casa, atrás apenas de Ieda Wobeto, que chegou à final da 17ª edição aos 70 anos.\nSolange recebeu 94,00% dos votos únicos, ante 3,38% de Jordana e 2,62% de Marciele. Já no voto da torcida, a eliminada recebeu 94,57% dos votos, enquanto a advogada foi votada por 3,90% do público e a paraense por 1,53%.\nDurante o discurso de eliminação, Tadeu pontuou que o confinamento faz com que as pessoas façam comentários ruins e maldosos, que não falariam fora daquele contexto.