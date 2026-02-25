Durante uma discussão nesta quarta-feira (25) no BBB 26 (Globo), Solange Couto afirmou que Samira Sagr era "infeliz", e que isso seria porque ela nasceu de "trepada mal dada". "Sarro de trem", completou. A fala provocou indignação entre internautas.\nTudo começou quando Samira foi até a área externa da casa onde o programa é gravado para avisar a Solange e a Babu Santana que o almoço estava pronto e convidá-los para comer. O convite foi recusado e, na sequência, a atriz fez o comentário sobre a colega.\n"Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra porra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!", afirmou a atriz.\nEm nota publicada no perfil oficial de Samira, a declaração de Solange foi repudiada. "É lamentável assistirmos a comentários que associam a origem de uma pessoa a um julgamento moral ou de caráter", diz o texto. "Nosso papel, como equipe da Samira, é reforçar que essa informação não é verídica."